Украинские войска обороняют Северодонецк, несмотря на усиленные обстрелы

Российские войска усилили атаки, используя тяжелую артиллерию, чтобы захватить важный украинский город на юго-востоке Донбасса, полный захват которого, по словам главы российской дипломатии, является «безусловным приоритетом».

Постоянные российские обстрелы разрушили всю критическую инфраструктуру в Северодонецке – крупнейшем городе Луганской области, который по-прежнему контролируется украинскими властями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пообещав сделать все возможное, чтобы сдержать наступление.

«Около 90 процентов зданий повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушено. Линии телекоммуникаций не работают», – сказал он в своем выступлении по телевидению.

«Захват Северодонецка – это фундаментальная задача для оккупантов. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать это наступление», – добавил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в воскресенье, что «освобождение» Донецкой и Луганской областей, которые входят в регион Донбасса, является «безусловным приоритетом» для России.

Силы ВСУ в Донбассе сообщили в Фейсбуке, что они весь день в воскресенье находились в обороне. Российские войска обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, убив по меньшей мере трех гражданских лиц, ранив еще двух, повредив или разрушив 62 гражданских здания.

Россия продолжала обстрелы в некоторых других районах, например в Новом Буге в Николаевской области, а также в Сумской области. Городской совет Нового Буга заявил в своем телеграм-канале, что российский ракетный удар привел к значительным разрушениям в центре города.

Внимание приковано к боям за Северодонецк, который находится на восточном берегу реки Северский Донец, поскольку российские войска добиваются постепенных, но существенных успехов в этом районе боевых действий.