Туреччина отримала список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене українське зерно, — Джемілєв

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

«Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що за нашою інформацією, даними української розвідки, росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари, провозить в т.ч. через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччин», — сказав Джемілєв.

За його словами, Туреччині було передано список кораблів, які зокрема крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

«Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль, — розповів лідер кримськотатарського народ

Він додав, що турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність вирішення всіх проблемних питань.