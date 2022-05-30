Словаччина офіційно повідомила про передачу сучасних САУ Україні

У Словаччині підтвердили передачу Україні восьми САУ Zuzana 2 калібром 155 мм.

Про це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Най, пише Defence 24.

Він підтвердив, що українські військові проходять навчання на гаубицях.

Згодом 8 гармат відправлять в Україну.

Самохідна артилерійська установка (САУ) Zuzana 2 Фото: Konstrukta-Defence

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька vz.77 Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність.

Гаубиця може завдавати удари на відстань до 40 км.

Словаччина почала планомірну заміну своїх САУ на нові Zuzana 2 минулого року. Перші вісім нових 155-мм САУ передали у військо 22 липня 2021 року.

155-мм САУ «Zuzana-2» ЗС Словаччини у Польщі. Листопад 2021. Фото: НАТО

Поставка САУ Zuzan 2 поповнить українське військо ще однієї 155-мм артилерійської системи після M109, CAESAR, AHS Krab, M777, FH-70 і в майбутньому Panzerhaubitz 2000.