Россия не смогла кардинально изменить тактику военных действий в Украине

Западные аналитики разобрали тактику действий армии рф в Украине после разгрома в районе Киева и пришли к выводу, что особых изменений в ней не произошло со времен ВМВ и Афганистана.

Сейчас это — массированные артиллерийские обстрелы позиций ЗСУ и городов до состояния полных руин, и под прикрытием артиллерийского вала — продвижение вперед мелкими шагами.

Работает оно только при значительном численном преимуществе артиллерии.

При этом практически все атаки как и 70 лет назад осуществляются просто в лоб!

Эта тактика не способна в полной мере парировать действия ЗСУ в условиях маневренной войны, а также проводить контрбатарейную борьбу. Причина — в плотной концентрации артиллерии, которая как слон в посудной лавке неповоротлива, и если ЗСУ активно маневрируют и наносят неожиданные удары, вся структура принятия решений в армии орков просто не успевает среагировать.

Также из-за отсутствия принятия решений на сержантском уровне и на младшем офицерском уровне как такового происходит огромные потери младшего командного звена, которое вынуждено постоянно находится в атакующей волне и гибнуть пачками. Все новые сформированные подразделения противника умеют значительно меньший командно-организационный и наступательный потенциал в значительной степени именно из-за этого.

По мнению аналитиков, как только на фронте возникнет артиллерийский паритет, армия оккупанта посыпется и ничего не сможет противопоставить ни в тактике, ни в стратегии.

Что же касается попытки разрушить логистику украинской армии в текущей ситуации, то и здесь нет значительных достижений у противника. Благодаря тому, что логистика рассредоточена, а железнодорожная сеть быстро восстанавливается после ракетных ударов не удалось значительным образом за весь период военных действий ослабить поставки вооружений, техники и других материалов в войска.

В целом, армия рф в настоящий момент находится в состоянии равновесия сил с украинской армией и дальнейшие поставки вооружений на фронт постепенно склоняют чашу весов в сторону украинских военных.

Бытва за Северодонецк и Славянск будет вероятно последней крупной операцией армии оккупанта, которая задействует все явные резервы сил, после чего орки вынуждены будут перейти в глухую оборону, что в условиях растянутости линии фронта на Юге приведет к ее постепенному обвалу.

Виталий Рождаев