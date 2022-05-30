Россия начала блокировать VPN-сервисы в отдельных регионах

В некоторых регионах России начали тестирование блокировки VPN-протоколов, сообщает GlobalCheck. В Telegram-канале Эшер II отмечается, что это касается Западной Сибири, Краснодара и Ростова-на-Дону.

В Западной Сибири и Краснодаре тестируют блокировку протоколов L2TP и IPsec, в Ростове-на-Дону недоступен IPsec.

Однако всегда есть возможность выбрать рабочие скоростные VPN-сервисы на vpnscanner , которые имеют круглосуточный доступ.

Сообщается, что в сетях Ростелекома и других операторов не работает передача данных между сервером и клиентом внутри России (это касается протокола IPsec). В GlobalCheck отмечают, что администраторы корпоративных сетей, где используется этот протокол, ищут решения по обходу блокировок.

В то же время Telegram-канал «За Телеком» пишет, что проблема с работой VPN-протоколов возникла из-за технической ошибки.