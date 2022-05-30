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Росія зазнала в Україні нищівних втрат серед офіцерів молодшого та середнього рангу, — британська розвідка

окупанти

Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.

За інформацією британської розвідки, Росія зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середнього та молодшого рангу. Командири бригад і батальйонів, вимушені перебувати безпосередньо на передових позиціях, оскільки несуть високий рівень відповідальності за роботу своїх підрозділів. Молодшим офіцерам довелося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки у війську не вистачає підготовлених сержантів, які виконують цю роль у західних арміях.

У розвідці прогнозують, що втрата значної частини молодих професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми РФ з модернізацією підходу до командування та управління. Вже зараз батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються в Україні з уцілілих підрозділів будуть менш ефективними через брак молодших керівників.

«З огляду на численні достовірні повідомлення про локалізовані бунти серед російських військ в Україні, брак досвідчених і надійних командирів взводів і рот, слід чекати подальшого зниження морального духу та поганої дисципліни», — констатували у розвідці Великої Британії.

30 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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