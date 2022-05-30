Остин: стойкость народа Украины напоминает, как дорого достаются свобода и демократия

Глава Пентагона обратился к американцам по случаю Дня поминовения, который ежегодно отмечают в США в последний понедельник мая. Этот день посвящен памяти американских военнослужащих, которые погибли в вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.

Министр обороны отметил, что сегодня – первый День поминовения, который американцы отмечают после вывода американских войск из Афганистана и окончания самой продолжительной войны в истории Америки.

Остин напомнил о том, что сегодня американцы поминают 2461 американских военных, погибших в Афганистане.

«Мы никогда не забудем ту жертву, которую они и их семьи принесли этой стране», – сказал министр.

По его словам, «когда солдаты поступают на военную службу, их семьи несут все тяготы их службы вместе с ними. И их самопожертвование и преданность делают наши вооруженные силы такими сильными. Наша священная обязанность – поддерживать семьи наших военных, особенно тех, кто заплатил самую немыслимую цену».

Глава военного ведомства подчеркнул: «Наши войска не просто защищают нашу страну; они защищают принципы нашей демократии и нашей Конституции. После неспровоцированного вторжения России в Украину мир снова увидел способность простых граждан и солдат противостоять агрессии и тирании, и, я надеюсь, что вдохновляющая стойкость народа Украины напомнит всем нам, что никогда не стоит принимать нашу свободу и демократию как должное».

Ллойд Остин призвал соглаждан «вновь посвятить себя ценностям и принципам, ради защиты которых, столько американцев отдали свои жизни». Глава Пентагона подчеркнул, что «лучшей памятью об этих патриотах будет стремление сделать нашу страну достойной принесенной ими жертвы».