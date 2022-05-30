Не працював на захист Харкова: Зеленський звільнив очільника Служби безпеки Харківської області

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні за підсумками візиту до Харкова, яке оприлюднено в телеграм.

«Я приїхав, розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто», – сказав президент.

Він додав, що мотиви такої поведінки тепер уже колишнього голови СБУ у Харківській області Романа Дудіна, з’ясовують правоохоронці.

Зеленський також нагадав, що третина Харківщини наразі досі перебуває під окупацією, але запевнив, що Україна поверне всю територію.

«І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як місцевих, так і державних», – додав Зеленський.