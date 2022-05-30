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Лондон розглядає можливість повернутися до унцій, фунтів та ярдів замість європейських стандартів мір

Про це пише Sunday Mirror.

Громадські консультації щодо того, щоб дозволити ритейлерам у маркуванні товару повернутися до традиційних британських фунтів, унцій і ярдів, можуть розпочатися вже найближчим часом.

У такий спосіб прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прагне позбутися правил, до яких зобов’язував країну Євросоюз.

Свого часу Лондон тривалий час опирався запровадженню європейських стандартів мір, але у 2000-му таки здійснив перехід на обов’язкое маркування у грамах і кілограмах для товарів роздрібної торгівлі.

Зараз же Британія запровадити для ритейлерів можливість вибору, в яких мірах маркування товару. А раніше у Консервативній партії пропонували змінити калібрування пляшок пива та вина з літрів на пінти. Щоправда, таку ідею розкритикували лейбористи, назвавши це політикою ностальгії.

30 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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