Іспанія підтримує ембарго на російську нафту

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що його країна підтримує шостий санкційний пакет щодо Росії, який передбачає зокрема ембарго на російську нафту.

Про це він сказав в інтерв’ю іспанському телеканалу TVE, повідомляє «Європейська правда».

«Коли ми схвалюємо санкційний пакет, то переслідуємо дві цілі. Перша — не дозволити Путіну фінансувати війну європейським капіталом, а друга — не дати війні Владіміра Путіна дестабілізуваи Європейський Союз», — сказав Альбарес.