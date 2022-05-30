Ердоган планує провести в понеділок розмови з Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує 30 травня провести телефонні переговори з президентами України та Росії – Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

«Будемо і надалі закликати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії», – сказав Ердоган, якого цитує агенція «Анадолу».

Ердоган також сказав, що хоче кінця війни між Росією та Україною якомога скоріше, але ситуація стає негативною щодня, повідомляє агентство Рейтер.

Наприкінці квітня в Офісі президента України вказували на відсутність підстав для проведення очної зустрічі переговорних груп України та Росії, як і підстав для особистих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Зустріч української та російської делегацій у форматі наживо відбулася у Стамбулі 31 березня. Після того переговорний процес відбувався у відеоформаті на рівні робочих підгруп.

Але 17 травня радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк у коментарі Радіо Свобода повідомив, що ​політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».

В матеріалі використані джерела Рейтер.