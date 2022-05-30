Дружини захисників Азовсталі не знають, де та в яких умовах росіяни утримують полонених, — CNN

Про це повідомляє CNN.

Про своїх чоловіків американському телеканалу розповіли дві дружини та подруга захисників Маріуполя, які опинилися у російському полоні.

«Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не отримувала про нього жодної інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його побратими надіслали мені смс, що він ще живий», — розповіла Анна Івлєва — дружина важкопораненого на Азовсталі морпіха Антона.

Івлєва зазначила, що українські урядовці були на зв’язку, але додала, що немає інформації про те, де і в яких умовах перебувають бійці з Азовсталі.

Вона висловила сподівання, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні.​

«Ми всі — родини, дружини і матері морських піхотинців, тримаємося одна за одну, ми завжди на зв’язку 24/7. Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як родина», — розповіла Івлєва.

Інша жінка, на ім’я Яна розповіла на умовах анонімності, що востаннє спілкувалася з чоловіком 11 травня.

«Я нічого від нього і про нього не чула. Востаннє ми спілкувалися 11 травня. Червоний Хрест зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме. Вони лише сказали їй, що він живий, ось і все», — розповіла жінка.

Вона додала, що український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець.​

Дружина ще одного захисника Азовсталі Тетяна розповіла, що після евакуації з Маріуполя її чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера і повідомила, що деякі з його товаришів утримуються в місті на тимчасово окупованій росіянами території Донецькій області.

«Його голос був спокійним і впевненим. Він сказав, що умови, в яких їх утримували, були нормальними, а в майбутньому їм буде дозволено отримувати деякі пакунки. Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин», сказала жінка.

Вона зазначила, що розмовляла з чоловіком близько 10 хвилин і він пообіцяв, що спробує зателефонувати ще раз.