Захисники України за добу знищили дві сотні російських загарбників, усього – 30 350 » ДБР отримали доступ до Стратегічного плану застосування ЗСУ Печерський райсуд Києва надав доступ слідчому ДБР до документів Генерального штабу, зокрема до Стратегічного плану застосування ЗСУ, який має гриф таємності «Особливої важливості». Про це повідомляє Ukrainian Military Pages Відповідні дії загрожують національній безпеці заявив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев’ятого скликання. «Хотілось би звернути увагу, як нещодавно було повідомлено, Печерський районний суд надав доступ своїм рішенням до Стратегічного плану застосування Збройних сил України, зокрема слідчим Державного бюро розслідувань. Одразу хочу пояснити: йдеться про документ, з яким у нашій країні взагалі знайомі в повному обсязі десяток, можливо, два десятки людей, зокрема Верховний головнокомандувач ЗС» Забродський зазначив, що суд ухвалив рішення попри те, що саме керівництво ДБР заявляє про неможливість забезпечити повною мірою таємність і відповідний режим у своєму відомстві. «Існує реальний ризик потрапляння цього документу в цілому або окремих його елементів, зокрема, в руки Росії як країни-агресора», – наголосив Михайло Забродський. Ухвала Печерського районного суду