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Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, — Bloomberg

Найбільша енергокомпанія Данії Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях, є ризик перекриття подачі російського газу

Про це повідомляє Bloomberg.

Orsted A/S готується до того, що Газпром зупинить поставки газу в Данію.

У заяві компанії говориться, що вона зможе забезпечити альтернативні закупівлі. Крайній термін оплати 31 травня, і компанія продовжить платити в євро.

«Існує ризик того, що» Газпром експорт» припинить постачання газу», — йдеться в повідомленні.

Данія може стати ще однією країною, до якої будуть припинені поставки російського газу.

30 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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