Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику Блінкен назвав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України » Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, — Bloomberg Найбільша енергокомпанія Данії Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях, є ризик перекриття подачі російського газу Про це повідомляє Bloomberg. Orsted A/S готується до того, що Газпром зупинить поставки газу в Данію. У заяві компанії говориться, що вона зможе забезпечити альтернативні закупівлі. Крайній термін оплати 31 травня, і компанія продовжить платити в євро. «Існує ризик того, що» Газпром експорт» припинить постачання газу», — йдеться в повідомленні. Данія може стати ще однією країною, до якої будуть припинені поставки російського газу.