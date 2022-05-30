ЦАХАЛ: Женщинам разрешили служить в эвакуационно-спасательном подразделении ВВС 669
Подразделение 669
– эвакуационно-спасательное подразделение ВВС. В прошлом его официальное название было «Лётное эвакуационно-спасательное подразделение» («Йехидат hа-Хилуц вэ-hа-Пинуй бэ-hейтас»). С 2006 г. (после Второй Ливанской войны) название было изменено на «Боевое лётное эвакуационно-спасательное подразделение» («Йехидат hа-Хилуц вэ-hа-Пинуй hа-Крави бэ-hейтас»), сейчас нередко используется «Специальное спасательное подразделение» («Йехидат hа-Хилуц hа-Миюхедет») или «Специальное тактическое спасательное подразделение» («hа-Йехида hа-Миюхедет ле-Хилуц Такти»). Подразделение было создано в 1974 г., базируется в Тель-Ноф. С 12.07.20 подчинено 7-му авиакрылу
– крылу ССО ВВС. Считается одним из 4 специальных подразделений («Йехида Миюхедет») АОИ (три других – это СМ, Ш-13 и «Шальдаг», последний также входит в 7-е авиакрыло).
Центральная задача подразделения – эвакуация лётчиков, катапультирующихся за линией фронта или над морем. Т.е. это аналог ПСС (поисково-спасательная служба, до 1979 г. в СССР называлась аварийно-спасательной службой). На практике 669 эвакуирует лётчиков, катапультировавшихся или совершивших вынужденную посадку в любой точке Израиля, эвакуирует бойцов спецназа из-за границы (например, бойцов 13-й флотилии из Ливана в ночь 04/05.97
или спецназа из Газы в ночь 11/12.11.18
), участвует в различных сложных гражданских спасательных операциях (например, трагедия в нахаль Цафит 26.04.18
).
До сих пор женщины не могли служить в 669 на боевых должностях, впрочем для них были открыты должности бортврачей и бортфельдшеров («Рофот вэ-Парамедикаийот Мутасот»). Вообще же в ВВС 95% должностей открыты для женщин, включая ряд боевых (лётчики, бортмеханики, бортоператоры авиаконтроля, бойцы ПВО). А сегодня, 27.05.22, было опубликовано, что после глубокой штабной работы, проведенной в ВВС, НГШ генерал-лейтенант Авив Кохави принял рекомендации командующего ВВС генерал-майора Томера Бара разрешить женщинам боевую службу и в 669. Обозреватели отмечают, что данное решение принято на фоне иска конца 2020 г., поданного 4 призывницами в Высший суд справедливости (БАГАЦ): разрешить женщинам-добровольцам проходить отбор в спецподразделения.
Отбор будет производиться в соответствии с существующими оперативными требованиями, определёнными в соответствии с указаниями Главного офицера медицинской службы, Главного офицера пехоты и парашютистов, а также самого 7-го авиакрыла. Все отобранные должны будут пройти подготовку для соответствия требованиям уровня подразделения.
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