ЦАХАЛ: Женщинам разрешили служить в эвакуационно-спасательном подразделении ВВС 669

Центральная задача подразделения – эвакуация лётчиков, катапультирующихся за линией фронта или над морем. Т.е. это аналог ПСС (поисково-спасательная служба, до 1979 г. в СССР называлась аварийно-спасательной службой). На практике 669 эвакуирует лётчиков, катапультировавшихся или совершивших вынужденную посадку в любой точке Израиля, эвакуирует бойцов спецназа из-за границы (например, бойцов 13-й флотилии из Ливана в ночь 04/05.97 или спецназа из Газы в ночь 11/12.11.18 ), участвует в различных сложных гражданских спасательных операциях (например, трагедия в нахаль Цафит 26.04.18 ).

До сих пор женщины не могли служить в 669 на боевых должностях, впрочем для них были открыты должности бортврачей и бортфельдшеров («Рофот вэ-Парамедикаийот Мутасот»). Вообще же в ВВС 95% должностей открыты для женщин, включая ряд боевых (лётчики, бортмеханики, бортоператоры авиаконтроля, бойцы ПВО). А сегодня, 27.05.22, было опубликовано, что после глубокой штабной работы, проведенной в ВВС, НГШ генерал-лейтенант Авив Кохави принял рекомендации командующего ВВС генерал-майора Томера Бара разрешить женщинам боевую службу и в 669. Обозреватели отмечают, что данное решение принято на фоне иска конца 2020 г., поданного 4 призывницами в Высший суд справедливости (БАГАЦ): разрешить женщинам-добровольцам проходить отбор в спецподразделения.