Чехія готується передати Україні додаткове озброєння

Чехія планує поставити Україні додаткове озброєння, яке необхідне для боротьби з російською агресією.

Про це заявила міністр оборони країни Яна Чернохова, повідомляє місцеве видання Novinky.cz.

За її словами, станом на кінець травня, уряд Чехії вже передав Україні військову допомогу на суму понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро).

“Важливо, щоб допомога була безперервною”, – підкреслила глава Міноборони.

Нині Чехія готує нові постачання зброї до України.

БМП-1 та танки Т-72М1 Чехії. Квітень 2022. Фото: Ondřej Benešík

Міністр повідомила, що готується новий запит до чеського уряду про додаткову допомогу на суму 600-700 млн крон (24-28 млн євро).

Чернохова також підтвердила, що Чехія надала Україні озброєння та важку техніку, зокрема танки і гелікоптери.

Також Міністерство оборони Чехії співпрацює з посольством України у Празі в сфері закупівель озброєнь та військової техніки на гроші, які звичайні громадяни країни пожертвували на допомогу Україні. На даний момент ця сума становить близько 1,2 млрд крон.

Як повідомлялось раніше, Чехія почала постачати Україні оборонні озброєння ще до початку нової масштабної агресії.

Для збору грошей для закупівель озброєнь у Посольстві України в Празі також було створено спеціальний рахунок.

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія відправляла Україні стрілецьку зброю, ракети та медичне обладнання.

БМП-1 та танки Т-72М1 Чехії. Квітень 2022. Фото: Ondřej Benešík

За даними ЗМІ, Чехія також направила в Україну важку техніку, зокрема, самохідні гаубиці DANA, реактивні системи залпового вогню RM-70, танки Т-72 та БМП.