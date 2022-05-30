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Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику

Брюс Уиллис впервые за долгое время вышел на публику

После новостей о том, что у Брюса Уиллиса диагностировали афазию, актер не только завершил свою карьеру в кино, но и стал реже появляться на публике.

Редкие выходы «крепкого орешка» на улицу теперь не остаются без внимания папарацци и поклонников. Так, на днях Уиллиса заметили во время прогулки.

67-летний голливудский актер прогуливался по улицам Малибу, штат Калифорния, со своими друзьями, а после заглянул на обед в один из местных ресторанов.

Судя по фотографиям, пока Уиллис чувствует себя довольно неплохо. Однако, как стало известно, болезнь быстро прогрессирует и у звезды кино уже возникают некоторые сложности с памятью и речью.

Несмотря на то, что сейчас Брюсу все сложнее поддерживать общение, он не остается один и постоянно находится в кругу друзей и родных. Также, как стало известно ранее, у актера появился личный помощник.

30 мая, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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