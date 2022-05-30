Байден: США не будуть слати Україні ракетні системи, здатні стріляти по території Росії

«Ми не будемо слати Україні ракетні системи, здатні стріляти по території Росії», — заявив президент США Джо Байден у відповідь на питання про те, чи надсилатимуть США до України ракетні системи далекої дії. Заява прозвучала під час спілкування Байдена з пресою на галявині Білого дому, після повернення президента з Делаверу.

Минулого тижня американський канал CNN а також видання The Washington Post, із посиланням на посадовців у США, повідомляли про плани Білого дому надіслати Україні ракетних систем великої дальності MLRS а також HIMARS. Після повідомлень в ЗМІ про можливість такої поставки, російський посол в США Антонов назвав такі дії «неприйнятними».

Із запитом про такі системи до США та союзників звертались українські посадовці. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон прихильно висловлювався щодо надання Україні ракетних систем.

Цього місяця США затвердили новий пакет допомоги Україні. Він передбачає 40 млрд дол допомоги, включаючи 6 млрд дол на зброю для України та навчання збройних сил. Речник Пентагону Джон Кірбі заявив в п’ятницю, що склад наступного пакету допомоги Україні все ще визначається.