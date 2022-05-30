Авдіївку обстрілюють 16 годин на добу, у місті не залишилось жодної вцілілої будівлі

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Стратегія росіян зрозуміла. Коли противник не може взяти лінію оборони — він нищить цивільну інфраструктуру. Обстріли по місту тривають до 16 годин на добу. В Авдіївки немає жодного вцілілого будинку. Це не є повністю зруйноване місто, але в багатоповерхівках немає вікон. Є будівлі, які вже неможливо відновити», — підсумував Барабаш.

Також голова Авдіївської ВЦА запевнив, що лінія фронту на місці.

«Заходять ДРГ, дрони-камікадзе, була застосована хімічна зброя, вони перевдягаються у нашу форму, заходять на позиції, називають позивний хлопців, які загинули. Але лінія фронту навколо міста тримається ЗСУ, — наголосив Барабаш.