Атака на военную базу в Иране совершена дронами-камикадзе



Газета New York Times опубликовала подробности о взрыве, который произошел на иранской военной базе Парчин.

По данным газеты, причиной взрыва были дроны-камикадзе.

Трое иранцев, осведомленных об атаке, и официальный представитель США сообщили газете, что удар беспилотников был нацелен на «очень важный военный объект».

По их словам, дроны взорвались в здании, которое министерство обороны Ирана использует для исследований в области разработки беспилотников.

Официальный представитель США подтвердил, что Парчин атаковали дроны-камикадзе, но не сказал, кто стоит за атакой.

Иранские источники утверждают, что атака была произведена с территории Ирана, дронов запустили недалеко от военной базы, так как они имеют малую дальность полета.

Министерство Ирана назвало произошедшее «инцидентом», а погибшего инженера — «мучеником».

The New York Times отметила, что атака соответствует схеме прошлых ударов по Ирану и Ливану, приписываемых Израилю.

https://mignews.com/news/disasters/ataka-na-voennuyu-bazu-v-irane-sovershena-dronami-kamikadze.html