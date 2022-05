Лондон розглядає можливість повернутися до унцій, фунтів та ярдів замість європейських стандартів мір ЦАХАЛ: Женщинам разрешили служить в эвакуационно-спасательном подразделении ВВС 669 » Атака на военную базу в Иране совершена дронами-камикадзе

Газета New York Times опубликовала подробности о взрыве, который произошел на иранской военной базе Парчин. По данным газеты, причиной взрыва были дроны-камикадзе. Трое иранцев, осведомленных об атаке, и официальный представитель США сообщили газете, что удар беспилотников был нацелен на «очень важный военный объект». По их словам, дроны взорвались в здании, которое министерство обороны Ирана использует для исследований в области разработки беспилотников. Официальный представитель США подтвердил, что Парчин атаковали дроны-камикадзе, но не сказал, кто стоит за атакой. Иранские источники утверждают, что атака была произведена с территории Ирана, дронов запустили недалеко от военной базы, так как они имеют малую дальность полета. Министерство Ирана назвало произошедшее «инцидентом», а погибшего инженера — «мучеником». The New York Times отметила, что атака соответствует схеме прошлых ударов по Ирану и Ливану, приписываемых Израилю. https://mignews.com/news/disasters/ataka-na-voennuyu-bazu-v-irane-sovershena-dronami-kamikadze.html