Євросоюз виключить з шостого пакету санкцій заборону на сиру нафту, що поставляється по трубопроводу

За словами Рікарда Йозвяка, шостий пакет санкцій проти росії поширюватиметься на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з рф у держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Рада погоджується, що шостий пакет санкцій проти росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з росії в держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом», – написав Йозвяк.