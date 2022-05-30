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Євросоюз виключить з шостого пакету санкцій заборону на сиру нафту, що поставляється по трубопроводу

За словами Рікарда Йозвяка, шостий пакет санкцій проти росії поширюватиметься на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з рф у держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Рада погоджується, що шостий пакет санкцій проти росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з росії в держави-члени, з тимчасовим винятком для сирої нафти, що поставляється трубопроводом», – написав Йозвяк.

30 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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