Звіт ОК «Південь»: Росія намагається підлатати чорноморський флот «потопельниками»

Про це повідомили у звіті оперативного командування «Південь».

«Ситуація на південному фронті та в зоні відповідальності залишається динамічною та напруженою. Ворог намагається утриматися на побудованих рубежах оборони. Продовжує вести артилерійсько-мінометний вогонь по населених пунктах і наших позиціях. Також застосовують розвідувально-ударні гелікоптери Ка-52 для виявлення та нанесення ураження по наших підрозділах», — йдеться у звіті.

Ситуація у Чорному морі

Корабельні угруповання в Чорному морі продовжують загрожувати ракетними ударами. Намагаються організувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з під води ураженого десантного швидкісного катера типу «Раптор».

Після підняття «Раптор» планується для відправки в пункт базування Донузлав. Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту РФ намагається підлатати «потопельниками».

Ситуація на Миколаївщині

Реактивними системами залпового вогню «Ураган» росіяни знов обстріляли Миколаїв. Боєприпаси розірвалися у дворах житлових багатоповерхівок. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 будинків. 1 людина загинула на місці, 7 – поранені.

Ситуація у Кривому Розі

По Кривому Рогу завдано ракетний удар. Росія продовжує руйнувати промислову інфраструктуру регіонів України. Попередньо, постраждалих нема.