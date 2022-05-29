В Северной Корее начали раздавать «бессмертное снадобье любви» от Ким Чен Ына

В Северной Корее озаботились распространением коронавируса, объявив о необходимости начать программу вакцинации. Утверждается, что по улицам местных городов курсируют транспортные средства с установленными на них мегафонами. Через них гражданам Корейской Народно-Демократической Республики сообщают, что прививка от COVID-19 является «бессмертным снадобьем любви» от Ким Чен Ына.

Также местная пропаганда называет вакцину «милостивым подарком» от главы государства, сообщает Insider со ссылкой на Radio Free Asia. Отмечается, что пока претендовать на «милостивый подарок» от «великого и справедливого лидера» могут только военные. Такой шаг привел к дополнительному росту верности среди военных по отношению к вождю.

Предполагается, что вакцину предоставил Китай.

Эксперты считают, что коронавирусная пандемия может стать катастрофой для Северной Кореи, население которой не привито. Прошлой осенью Китай уже предлагал три миллиона доз препарата Sinovac, однако власти КНДР отвергли предложение, попросив отдать вакцину «тем, кто в ней нуждается больше». Ранее также сообщалось о попытке США предоставить необходимый препарат, но ответа от Северной Кореи получено не было.

Официально в Северной Корее, по данным местных государственных СМИ, «температурят» 3,2 млн человек, 69 умерло.