Уряд вилучив у армії 10 тис. тонн дизельного пального для Укрзалізниці

Для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану Уряд відчужив у Міноборони 10 тисяч тонн дизпалива, яке мають повернути за 90 днів.

Про це йдеться в урядовій постанові № 624 від 25 травня 2022 року.

«Відчужити на компенсаційній основі на користь акціонерного товариства «Українська залізниця» військове майно — пально-мастильні матеріали — дизельне пальне в обсязі 10 тис. тонн, набуте державою відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та за наказом Головнокомандувача Збройних Сил від 24 березня 2022 р. № 98 «Про примусове відчуження майна», для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану», — йдеться у документі.

Укрзалізниця має повернути рівнозначне дизпаливо Міністерству оборони не пізніше ніж через девʼяносто днів з дня його передачі зазначеному товариству.