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Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, — Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу Джерело: https://censor.net/ua/n3344497

порошенко

Шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд прокоментував ситуацію з забороною виїзду Петру Порошенку на саміт НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аслунд  зазначив: «Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує екс-президента Порошенка для  відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі».

Він продовжив: «НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком. 

29 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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