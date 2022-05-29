Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, — Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу Джерело: https://censor.net/ua/n3344497

Шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд прокоментував ситуацію з забороною виїзду Петру Порошенку на саміт НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аслунд зазначив: «Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує екс-президента Порошенка для відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі».

Він продовжив: «НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком.