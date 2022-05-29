Трофеять підрозділами: одразу три абсолютно цілих БТР-82 армії РФ захоплено ЗСУ

Збройні Сили України продовжують активно захоплювати техніку армії РФ, яку ворог кидає в абсолютно справному стані. І якщо на першому етапі рашиського вторгнення такі явища були масовими, то зараз, через зміну характеру бойових дій, такі події стали траплятися дещо рідше.

Але, можливо, через вдалий контрнаступ ЗСУ, наприклад, на Харківщині та Херсонщині де ворог відступає на невигідні для себе позиції біля Андріївки, Лозового та Білогірки, кількість трофейної техніки знову буде збільшуватись.

Зокрема у мережі з’явилось відео одразу з трьома захопленими БТР-82А армії РФ, тобто повноцінного комплекту на мотострілецький взвод.

Всі три машини перебували в «корівнику», скоріш за все, сховані від артилерійського вогню та візуально у цілком справному стані. Також на машинах помітні ящики з боєприпасами та іншим армійським спорядженням.

Зазначимо, що станом на 23 квітня було відомо, що армія РФ втратила 123 одиниці БТР-82А, з яких 40 одиниць стали трофеями ЗСУ. Цієї кількості вже тоді вистачало на формування посиленого мотопіхотного батальйону на захопленій техніці.