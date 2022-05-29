Міноборони США замовило ракетні комплекси Stinger на понад $600 мільйонів В Україні з’явиться Державна мережа АЗС » Росіяни знищили авіаударом кінотеатр у Лисичанську Російські військовослужбовці зруйнували приміщення кінотеатру у Лисичанську, бо там могли розміщуватись цивільні Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ніхто не травмувався. «Орки шукають людей: авіаударом знищено будівлю кінотеатру в Лисичанську. Раніше тут переховувалися від обстрілів лисичани. Всі вони давно евакуйовані. На щастя. Рашисти умисно гатять по місцях, де можуть перебувати мешканці, таким чином росіяни намагаються вбити якомога більше українців», — написав Гайдай. На місці кінотеатру зафіксовано воронку глибиною 5 -5,5 метра.