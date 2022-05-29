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Основний склад російської армії — це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів, — генерал-майор ЗСУ Марченко

російські полонені

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Основний склад збройних сил Росії — це бидло. У кожного полоненого є іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу. Це покидьки суспільства, як вони себе називають. Це люди, які не хочуть будувати, у яких немає прагнення. Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки. Вони зібралися та пішли крушити нашу землю. Російські полонені казали: — у вас в селі є ноутбук, а мені 24 роки й в мене досі не було його, я про нього тільки мріяв. У кожному селі туалет та гаряча вода, газ, телевізор. Коли вони приходили в села, були шоковані. Вони до такого не звикли», — наголосив Марченко.

Також генерал-майор ЗСУ додав, що ЗСУ треба підготуватися, спланувати та піти в контрнаступ.

«Вони побіжать аж до Росії. У них техніка закінчується, сили закінчуються. Зараз головне об’єднатися та відбити ворога. Забути всі суперечки та стати в один стрій», — підсумував Марченко.

29 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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