 
«  
  »

На Сумщині російський літак обстріляв церкву, дитсадок і приватні будинки, жінка поранена

28 травня близько 18-ої години авіація РФ випустила три некеровані ракети по двох прикордонних населених пунктах Сумщини. Одна людина постраждала

Про це інформує в телеграмі Держприкордонслужба.

«Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Відомо, що внаслідок обстрілу одна жінка отримала поранення. Також пошкоджені церква, дитсадок, приватний будинок і дорога.

Крім того, 28 травня російські війська двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області. Після 12-ї години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району. Близько 16-ї години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям. Ракети влучали поза межами населених пунктів.

29 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  