На Сумщині російський літак обстріляв церкву, дитсадок і приватні будинки, жінка поранена

Про це інформує в телеграмі Держприкордонслужба.

«Російська авіація близько 18-ої години здійснила 3 пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Відомо, що внаслідок обстрілу одна жінка отримала поранення. Також пошкоджені церква, дитсадок, приватний будинок і дорога.

Крім того, 28 травня російські війська двічі обстріляли прикордонні райони Сумської області. Після 12-ї години ворог випустив 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району. Близько 16-ї години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям. Ракети влучали поза межами населених пунктів.