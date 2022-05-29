Міноборони США замовило ракетні комплекси Stinger на понад $600 мільйонів

Про це повідомляє CNN.

Відомо, що контракт укладається на супутнього обладнання та закупівлю ракет Stinger, бо значна їх частина була надана Україні.

США надіслали в Україну понад 1400 систем Stinger, включаючи ракети та пускові установки, щоб на початковому етапі війни допомогти протистояти спробам Росії контролювати небо.

Радіус дії цих систем занадто малий (до 5 км), аби вражати літаки на великих висотах, проте вони можуть ефективно збивати безпілотники, а також вертольоти й літаки на низьких висотах.

Зазначається, що самі США мало використовують систем Stinger, але вони мають великий попит в Україні від початку російського вторгнення.