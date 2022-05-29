Байден скасував мита на українську сталь на один рік

Президент США Джо Байден підписав указ, яким затвердив скасування мита на сталь з України на один рік.

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення пресслужби Білого дому.

«Сталеливарна промисловість України була значно підірвана невиправданою, неспровокованою, невпинною і жорстокою війною російської федерації проти України, — йдеться в заяві Байдена. — Очікується, що значні збої у виробництві сталі в Україні призведуть до скорочення загального обсягу її виробництва, а також імпорту у Сполучені Штати з України».

Байден зазначив, що сталеливарна промисловість була «історично важливою для України», підкресливши, що Сполучені Штати «зацікавлені у збереженні цієї галузі» для відновлення країни.

За словами президента, міністр торгівлі Джина Раймондо «стежитиме за ситуацією у вітчизняній сталеливарній промисловості та розвитком подій у сталеливарній промисловості України» й інформуватиме його про необхідність припинити або продовжити скасування мит.