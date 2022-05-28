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Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України

Борис Джонсон і Володимир Зеленський

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема, у розмові із прем’єром Великої Британії також йшлося про посилення оборонної підтримки, постачання пального в Україну та розблокування портів.

«У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну», — розповів президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що необхідно спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти для транспортування зерна.

28 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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