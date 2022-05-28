Украина уже получила САУ M109 У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про «політичні шляхи вирішення конфлікту» » Зеленський та Джонсон обговорили посилення оборонної підтримки України Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили активізацію роботи над гарантіями безпеки України Про це повідомив Володимир Зеленський. Зокрема, у розмові із прем’єром Великої Британії також йшлося про посилення оборонної підтримки, постачання пального в Україну та розблокування портів. «У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з Борисом Джонсоном. Говорили про посилення оборонної підтримки, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну», — розповів президент. Крім того, Зеленський наголосив, що необхідно спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти для транспортування зерна.