В Україні з’явиться Державна мережа АЗС

Українська влада поставила перед НАК «Нафтогаз України» завдання стати так званим національним оператором на ринку нафтопродуктів. Це необхідно, щоб забезпечити справедливість цін на ринку.
Як йдеться в інтерв’ю глави НАК Юрія Вітренка агентству «Інтерфакс-Україна».
«Нафтогаз повинен бути оператором національної мережі, щоб не було питання високої ціни. Це завдання поставив президент. Також ми можемо бути для держави ефективним інструментом співпраці з найбільшими у світі компаніями по ресурсу», — сказав він.
Він зазначив, що коли конкуренція на ринку недосконала, то поява державного гравця дозволяє зробити його ціновим лідером і відмовитися від державного регулювання цін.
«Коли є державний гравець з істотною часткою ринку-15-20-30%, тобто не 100%, але і не 1%, тоді більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною… якщо мережа займає 30% ринку, це вже дає реальну альтернативу людям. У свою чергу, це буде примушувати приватних операторів теж не задирати ціни», — сказав Вітренко.
Вітренко уточнив, що «Нафтогаз» ще не отримав контроль над мережею АЗС Glusco. «Там є деякі нюанси, але сподіваюся, що держава проявить певну волю і ми будемо мати контроль над АЗС», — сказав глава правління НАК.
Leave a Reply