Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Завершується п’ятниця і завершився перший етап продажів нашої марки «Корабель ВСЬО», який розпочався в понеділок, з урочистого погашення за участі Президента України та командуючого ВМС України. З того часу ми продали більше 3 мільйонів марок, що є безумовним рекордом», – написав Смілянський.

Він зазначив, що більше 1 мільйона марок продано онлайн (а це більше 250 тис. замовлень).

Всього буде продано 5 млн марок. Про те, коли і як продаватимуть другу частину тиражу, Смілянський пообіцяв оголосити 1 червня.