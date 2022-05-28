Украина уже получила САУ M109

ВСУ получили самоходные гаубицы М109.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о поступлении оружия.

Самоходные гаубицы прибыли в Украину в результате сотрудничества нескольких стран, поддерживающих нас в борьбе с российской агрессией.

Министр отметил, что рад сообщить новость о пополнении парка 155-мм артиллерии ВСУ.

«Украина уже получила САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественное оборудование. И его получение стало результатом сотрудничества нескольких стран», — сказал Алексей Резников.

Как сообщалось ранее, Нидерланды, Италия и Бельгия договорились о передаче дополнительного вооружения Украине.

Предполагалось, что речь идет об американских самоходных гаубицах M109 или немецких PzH-2000.

САУ М109А6 Паладин. Фото из открытых источников

M109 — американская самоходная артиллерийская система, используемая армией США, а также ряда других стран.

Он был разработан в начале 1960-х гг.

В процессе производства она неоднократно модернизировалась. Она также производилась по лицензионному соглашению в Южной Корее еще в 1990-х годах.