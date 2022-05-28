Пентагон уклав контракт на $624 млн на виробництво «Стінгерів» для України

Про це повідомляє CNN.

Про контракт з компанією Raytheon було оголошено 27 травня, хоча його було укладено ще два дні тому. Угодою передбачено закупівлю ракет «Стінгер» та супутнього обладнання без зазначеного терміну завершення робіт.

США вже відправили в Україну понад 1400 систем «Стінгер», включаючи ракети та пускові установки, аби кинути виклик спробам Росії контролювати небо. «Стінгер» — це зенітні ракети малої дальності з радіусом дії до 5 км. Вони не можуть протидіяти літакам на великій висоті, але ефективні проти безпілотників та літаків та гелікоптерів, на низьких висотах.

Зазначається, що самі США мало користуються «Стінгерами», але з початком повномасштабного вторгнення РФ на них виник великий попит в Україні.