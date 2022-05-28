Джо Байден: путинская агрессия объединила Европу вокруг НАТО

Президент Джо Байден в пятницу обратился к выпускникам Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), сказав, что они будут «представителями и защитниками нашей демократии», поскольку свободные общества находятся под угрозой из-за вторжения России в Украину и морской экспансии Китая.

В своем напутственном обращении к тысячи офицеров-выпускников на Мемориальном стадионе ВМС и Морской пехоты Байден заявил, что реакция Запада на «жестокую» войну президента России Владимира Путина в Украине показывает, что мир объединяется не по географическим принципам, а «вокруг общих ценностей».

Он назвал вторжение российских войск в Украину «прямой атакой на фундаментальные принципы международного порядка, основанного на правилах», добавив, что «это мир, в который вы вступаете».

«Действия, предпринятые Путиным, были попыткой, «финляндизировать» всю Европу, сделать ее полностью нейтральной», — сказал Байден, — вместо этого, он объединил всю Европу вокруг НАТО».

Байден сказал выпускникам, что, хотя они будут учиться управлять самыми современными самолетами, служить на первоклассных кораблях и использовать новейшие технологии, «самый мощный инструмент, которым вы будете владеть, — это наша непревзойденная сеть глобальных альянсов и сила наших партнерских отношений».

Президент сказал выпускникам, что они будут «защищать международные правила дорожного движения», особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где следует «обеспечить свободу судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами».

«Эти давние морские принципы являются основой глобальной экономики и глобальной стабильности, — сказал он, — а вы поможете объединить наших союзников в Европе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе».

В своем выступлении Байден не упомянул о двух массовых убийствах, случившихся за последние недели. В воскресенье, он вместе с первой леди Джилл Байден посетит Ювалде (штат Техас), чтобы утешить семьи, скорбящие по 19 детям и двум учителям, погибшим во время стрельбы во вторник в начальной школе, сообщил Белый дом.

Выступление Байдена перед выпускниками Военно-морской академии стало его первым напутственным обращением в этом году. Он также собирается выступить с речью в своей альма-матер — Университете штата Делавэр — на субботней церемонии вручения дипломов.

Президент в своей речи оценил стойкость выпускников академии 2022 года, проявленную ими во время пандемии. Он также традиционно «помиловал» тех курсантов, которые были виновны в незначительных нарушениях, допущенных ими во время учебы в академии.

Джо Байден воздал должное памяти бывшего сенатора-республиканца Джона Маккейна, который был выпускником этого престижного военно-учебного заведения и который был похоронен на территории академии.

«Находясь здесь, я не могу не думать о Джоне и о том, как много для него значила Военно-морская академия», — произнес президент США.