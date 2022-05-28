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У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про «політичні шляхи вирішення конфлікту» Канцлер Австрии предупредил Путина о конфискации хранилища «Газпрома» » Близько 30 тис. окупантів, 1330 танків, 207 літаків і 174 гелікоптери З 24 лютого до 28 травня окупанти втратили близько 30 тис. військових, 1330 танків, 628 систем артилерії, 207 літаків і 174 гелікоптери Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. За час повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати Росії становлять: особового складу — близько 30 тис. (+250) окупантів;

танків — 1330 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 3258 (+12) од.;

артилерійських систем — 628 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню — 203 (+2) од.;

засобів ППО — 93 (+0) од.;

літаків — 207 (+1) од.;

гелікоптерів — 174 (+4) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 503 (+0) од.;

крилатих ракет — 116 (+1) од.;

кораблів/катерів — 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 2226 (+0) од.;

спеціальної техніки — 48 (+0) од. Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямку.