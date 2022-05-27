“Відповіді немає”: в РНБО не змогли пояснити стрімке захоплення окупантами Херсонської області

Влітку 2021 року на засіданні РНБО було доручено забезпечити захист південних областей України в разі нападу військ РФ. Але чому тоді росіяни так швидко окупували Херсонщину – в РНБО наразі відповіді не дають.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів.

В інтерв’ю у нього запитали: що сталося на адмінмежі між Кримом та Херсонською областю в перші дні повномасштабної фази війни – це неготовність, зрада чи щось інше?

Я можу сказати, що на сьогоднішній день це питання є відкритим. Остаточної відповіді на це питання немає Олексій Даніловсекретар РНБО

Данілов зауважив, що на засіданні РНБО влітку 2021 року обговорювали саме питання захисту Чонгара, Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей. А у грудні, як повідомив секретар РНБО, залучені до цього питання інстанції звітували про виконання поставлених перед ними завдань.

“Що сталося надалі – я думаю це буде предметом з’ясування. Коли це відбудеться… Є така думка, що це має відбутися після війни. Як буде – життя покаже”, – додав Данілов.