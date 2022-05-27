В оккупанты начали подготовку 30-40 «резервных батальонов» третьего эшелона

Российский генштаб дал приказ о начале подготовки так называемых резервных батальонов. Об этом говорится в сводке исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) за 26 мая.

«Мы получили доступ к одному документу Генштаба России от 11 мая, который был разослан по военным округам. В нем дается приказ о начале подготовки так называемых резервных батальонов. В полках есть третий батальон самой низшей готовности (в основном там служат срочники). Из офицеров–контрактников этих батальонов, штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации, и резервистов, подписавших краткосрочные контракты, будут комплектоваться новые подразделения. Их будут вооружать, давать технику, и отправлять на 30–дневное обучение на полигонах. (Список полигонов большой, подготовка резервов идет по всей России)», — пишут аналитики.

Из документа следует, что российская армия может подготовить к 19 июня примерно 60–70 батальонов. Аналитики отмечают, что батальон не может действовать как самостоятельная единица и в пересчете на батальонные тактические группы этот резерв составит примерно 30–40 БТГ.