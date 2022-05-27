В Галилее, Израиль, нашли замороженную во времени ферму эпохи Хасмонеев



Израильские археологи обнаружили в Галилее ферму времен Хасмонеев (конец 2 в. до н.э.), уникальность которой в том, что она осталась замороженной во времени. Она не угасала постепенно и не перестраивалась последующими поколениями, а была оставлена жителями в один миг.

Археологи нашли ферму в ходе раскопок в районе речки Арбель на плато, возвышающемся над Кинеретом. Компания «Мекорот» собирается протянуть там канал по доставке опресненной воды в Кинерет, и Управление древностей провело в этом месте исследования.

Руководитель раскопок др. Амани Абу-Хамид рассказал, что жители фермы стремительно покинули свой дом, бросив все вещи там, где они находились. По-видимому, из-за нападения.

«Нам повезло обнаружить капсулу застывшего времени. Они оставили все как было и бежали от какой-то неминуемой угрозы, возможно, нападения вражеской армии», — рассказывает Абу-Хамид.

Из брошенных вещей упоминают грузики для ткачества, большие керамические сосуды, железный сельскохозяйственный инвентарь — множество мотыг и кос. «Грузики для ткачества стояли на полке, сосуды были совершенно целые», — продолжает археолог.

Там нашли и монеты, которые позволили датировать брошенную ферму второй половиной 2 века до новой эры.



Др Абу-Хамид: «Мы знаем, что в эту эпоху государство Хасмонеев стремительно расширялось, и вполне возможно, что бегство было связано с этими событиями. На данном этапе трудно сказать что-либо об [этнической или религиозной] идентичности жителей фермы. О включении Галилеи в государство Хасмонеев известно очень мало — памятников эллинистической хасмонейской эпохи в этом районе очень мало. Поэтому эта находка имеет огромное значение».

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/103136