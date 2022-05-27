Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 241 дитина, понад 438 поранено

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула та понад 438 поранено», — наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Києві — 16, Донецькій області — 151, Київській — 116, Харківській — 108, Чернігівській — 68, Луганській — 50, Херсонській — 49, Миколаївській — 45, Запорізькій — 28, Сумській — 17, Житомирській — 15.

Окупанти 26 травня обстріляли з артилерії Харків і вбили вісьомох мирних мешканців. Зокрема, загинули 5-місячний хлопчик із батьком, а матір ушпиталили. Поранено 17 людей, серед них — 9-річна дівчинка.

Від російського обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганщини 25 травня 15-річний хлопець отримав поранення.

«Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю», — зазначили ювенальні прокурори.