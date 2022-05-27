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Умер американский актёр Рэй Лиотта

Умер американский актёр Рэй Лиотта

Лиотта умер во сне 26 мая 2022 года, когда в Доминиканской Республике снимался фильм с его участием «Опасные воды». Также он озвучил Томми Версетти в GTA: Vice City. Ему было 67 лет.

Недавно Лиотта был назначен исполнительным продюсером документального сериала A&E «Пять семей», рассказывающего о драматическом взлете и падении семей нью-йоркской мафии Дженовезе, Гамбино, Боннано, Коломбо и Луккезе.

Актер был помолвлен с Джейси Ниттоло, у него осталась единственная дочь от первого брака с Мишель Глейс — Карсен.

R.I.P.,Ray Liotta,актеры,Знаменитости
27 мая, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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