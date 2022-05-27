США можуть поставити Україні далекобійні ракетні системи Лётчики ВВС Беларуси, которые бомбят Украину » Умер американский актёр Рэй Лиотта Умер американский актёр Рэй Лиотта Лиотта умер во сне 26 мая 2022 года, когда в Доминиканской Республике снимался фильм с его участием «Опасные воды». Также он озвучил Томми Версетти в GTA: Vice City. Ему было 67 лет. Недавно Лиотта был назначен исполнительным продюсером документального сериала A&E «Пять семей», рассказывающего о драматическом взлете и падении семей нью-йоркской мафии Дженовезе, Гамбино, Боннано, Коломбо и Луккезе. Актер был помолвлен с Джейси Ниттоло, у него осталась единственная дочь от первого брака с Мишель Глейс — Карсен.