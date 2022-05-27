Україна вимагає від Німеччини припинити роботу газогону «Північний потік — 1» Розстрілюють корів, нищать техніку. Росія свідомо знищує аграрний потенціал України – Майкл Блейзер » Український винищувач збив російський Су-35 над Херсонщиною Український винищувач Міг-29 збив російський літак Су-35 над Херсонською областю. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ. Згідно з повідомленням, ворожий літак було збито приблизно о 14:00 в небі над Херсонською областю. За даними Командування Повітряних сил, російський винищувач полював за літаками української штурмової авіації. Його роботу назавжди зупинив пілот українського МіГ-29. «Сьогодні, 27 травня, близько 14.00 години винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації», – йдеться в повідомленні. Як пише Мілітарний, МіГ-29 – фронтовий винищувач четвертого покоління. Перші напрацювання за проєктом легкого фронтового винищувача (ЛФІ) нового покоління були розпочаті в кінці 1960-х років. У 1969 році був оголошений конкурс на розробку такого літака. У ньому взяли участь конструкторські бюро Сухого і Яковлєва, а також Мікояна і Гуревича. Переможцем було визнано ОКБ «МіГ».