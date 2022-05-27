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У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів

Російські диверсанти захопили готель «Мир» на околиці Сєвєрдонецька, ЗСУ знищили двох ворожих ротних, тривають бої

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

«Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю «Мир», який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних», — розповів він.

Поки що ЗСУ не контролюють територію готелю, але намагаються вибити росіян. Окупанти наступають на Сєвєродонецьк із різних напрямків.

27 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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