У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів

Російські диверсанти захопили готель «Мир» на околиці Сєвєрдонецька, ЗСУ знищили двох ворожих ротних, тривають бої
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
«Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю «Мир», який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних», — розповів він.
Поки що ЗСУ не контролюють територію готелю, але намагаються вибити росіян. Окупанти наступають на Сєвєродонецьк із різних напрямків.
Leave a Reply