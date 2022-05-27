На Донеччині й Луганщині окупанти за добу вбили 13 людей, іще 15 поранили США можуть поставити Україні далекобійні ракетні системи » У Сєвєродонецьку окупанти захопили готель: ЗСУ знищили двох російських командирів Російські диверсанти захопили готель «Мир» на околиці Сєвєрдонецька, ЗСУ знищили двох ворожих ротних, тривають бої Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі. «Вчора ворожа ДРГ проникла до готелю «Мир», який розташований у віддаленому районі міста. Бої тривають. Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох російських ротних», — розповів він. Поки що ЗСУ не контролюють територію готелю, але намагаються вибити росіян. Окупанти наступають на Сєвєродонецьк із різних напрямків.