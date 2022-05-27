Таинственный взрыв в Иране — спецслужбы Израиля молчат



По сообщению иранских СМИ, минувшей ночью в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана на промышленном оборонном объекте произошла авария, есть жертвы. О роде деятельности объекта не сообщается, однако известно, что он расположен в закрытой промзоне, где находится еще несколько объектов, связанных с иранской ядерной программой.

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате производственной аварии, произошедшей в ночь со среды на четверг на заводе в провинции Парчин, где расположен иранский военный комплекс, связанных с иранской ядерной программой и ракетостроительным комплексом в Хаджире. Оппозиционные иранские СМИ, в свою очередь, сообщили, что раненых, госпитализированных в больницу, было как минимум двое, и что местные жители говорят, что на территории комплекса был слышен сильный взрыв.

На Западе считают, что объект используется для секретных экспериментов, связанных с разработкой ядерного оружия и опытов с различными компонентами ядерного оружия.

В 2014 году на территории комплекса прогремел сильный взрыв, который, как подозревается, был результатом диверсии, а в 2020 году еще один мощный взрыв был заснят местными жителями и выложен в интернет. Власти Ирана заявили, что взрыв произошел на промышленном газовом складе рядом с военным объектом, однако на спутниковых снимках было видно, что весь комплекс был разрушен этим взрывом.

https://news.israelinfo.co.il/world/103146