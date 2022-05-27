США можуть поставити Україні далекобійні ракетні системи

Сполучені Штати найближчими днями можуть схвалити передачу Україні далекобійної ракетної зброї.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Адміністрація президента США готується збільшити поставки зброї Україні, зокрема надати сучасні ракетні системи далекої дії MLRS (РСЗВ).

В Україні ця зброя класифікується, як реактивні системи залпового вогню.

Про рішення може бути оголошено вже цього тижня, стверджують джерела американського телеканалу.

Стрільба з ракетного комплексу HIMARS у Польщі Фото: U.S. Army photo by Markus Rauchenberger

У повідомленні зазначається, що саме такої зброї нині потребують українські Збройні сили для протистояння повномасштабній агресії Росії.

США протягом кількох тижнів відмовляли Києву у поставках цих систем, побоюючись, що Україна може використовувати цю зброю для ударів по території Росії, що на думку американців, може призвести до збільшення “ескалації” воєнного конфлікту.

Агенція Reuters стверджує, що діалог Вашингтона та Києва на цю тему “носить дуже делікатний характер” і спрямований на те, щоб досягти “загального розуміння ризику ескалації”.

При цьому Сполучені Штати, не накладають чітких географічних обмежень на використання Збройними Силами України своєї зброї. Однак у Вашингтоні прагнуть “досягти спільного розуміння небезпеки ескалації”.

Комплекс HIMARS Фото: shephardmedia.com

США, очевидно, надішлють ці системи як частину більшого пакета військової допомоги Україні, про який може бути оголошено наступного тижня.

Пуск ракети ATACMS з пускової установки HIMARS

На думку української влади, американські РСЗВ можуть “змінити правила гри”. Американські системи великої дальності можуть запускати ракети на сотні кілометрів [Мілітарний, – це якщо використовувати оперативно-тактичні ракети комплексу ATACMS] – набагато далі, ніж будь-яка з тих, яку має на озброєнні Україна, зазначає CNN.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадуємо, що вчора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до країн, які підтримують України у протистоянні повномасштабної агресії Росії, із закликом передати далекобійне озброєння.