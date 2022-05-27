SpaceX запустил в космос первый криптоспутник Cryptosat — взломать можно только в открытом космосе



Сегодня астронавты выводят на орбиту первый наноспутник Cryptosat. Его запустит ракета Илона Маска SpaceX с космодрома во Флориде.

Cryptosat — это небольшой куб размером с кофейную кружку. Он должен защищать от взлома блокчейны и протоколы Web3. Чтобы взломать такую платформу, нужно выйти в открытый космос и физически вскрыть модуль. Оборудование поддерживает связь с Землей через радиочастоты.

Спутник Crypto1 разработала компания Cryptosat. Его загрузят на борт ракеты Falcon 9 для миссии SpaceX Transporter 5. Технология спутникового блокчейна уже была протестирована на Международной космической станции. Помимо Cryptosat, на борту ракеты будут другие спутники от разных компаний.

«По сути, это как Uber для космических полетов. Все они выходят на одну орбиту, а мы — один из пассажиров» — объясняет соучредитель Cryptosat Йонатан Вайнтрауб.

В марте спутник Cryptosat участвовал во многих экспериментах на МКС. Один из них — это криптографические подписи с ключами, которые генерируются и хранятся в космосе.

В перспективе компания планирует разместить на околоземной орбите несколько таких модулей. Также они будут расширять его сферы применения — например, такой удаленный сервер может стать гарантом анонимности при голосовании в DAO. Остается держать кулаки за успешный старт ракеты.