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Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії, — Bloomberg

нафта роснефть

Про це повідомляє Bloomberg.

«Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією» — сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler.

Зазначається, що рекордний обсяг російської нафти знаходився на борту танкерів минулого тижня – від 74 до 79 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.

Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну на російських танкерах в морі було 27 мільйонів барелів. Тобто обсяг виріс майже в 3 рази. Минулого місяця Азія вперше обійшла Європу як найбільшого покупця російської нафти.

27 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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