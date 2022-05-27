Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії, — Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

«Деякі зацікавлені покупці в Азії більше мотивовані економікою, а не політичною позицією» — сказала Джейн Сі, старший нафтовий аналітик Kpler.

Зазначається, що рекордний обсяг російської нафти знаходився на борту танкерів минулого тижня – від 74 до 79 мільйонів барелів, за даними аналітичної компанії Kpler.

Безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в Україну на російських танкерах в морі було 27 мільйонів барелів. Тобто обсяг виріс майже в 3 рази. Минулого місяця Азія вперше обійшла Європу як найбільшого покупця російської нафти.