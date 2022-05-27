Пентагон коментує хід війни на Донбасі та поблизу Харкова Метро Харкова повністю відновило роботу в режимі перевезень » Росія повільно, але відчутно просувається на Донбасі: Джонсон закликав допомогти Україні Російська Федерація добивається повільного, однак відчутного прогресу на Донбасі. Тому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав допомогти Україні у військовій сфері. Видання Sky News.пише, що за словами Бориса Джонсона, президент Росії Володимир Путін вирішив досягти хоч найменшого успіху ціною великих втрат серед своїх військових. “Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми не заколисувалися через неймовірний героїзм українців, які відтіснили російських від воріт Києва. Я боюся, що Путін – ціною великих втрат для себе і російських військових – продовжує гризти землю на Донбасі, він продовжує поступово, повільно, але боюся, відчутно просуватися вперед”, – заявив Джонсон.